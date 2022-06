"Thiago Alcántara tem uma lesão muscular na parte posterior da perna direita, sofrida antes do início da concentração [da seleção], que o impedirá de jogar as quatro partidas marcadas para este mês de junho na Liga das Nações da UEFA", comunicou o organismo, através de um comunicado publicado na página oficial na Internet.

Apesar de não poder ser opção para o técnico Luis Enrique, no encontro de estreia frente a Portugal, na quinta-feira, em Sevilha, o companheiro de equipa do português Diogo Jota nos ingleses do Liverpool vai estar presente no Estádio Benito Villamarín.

O organismo adianta ainda que o selecionador "não chamará outro jogador" para fazer face à indisponibilidade do médio de 31 anos, pelo que o lote de convocados de 'La Roja' ficará reduzido a 24.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2, frente à Espanha, tem início marcado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.

AJC // AMG

Lusa/Fim