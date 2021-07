Gonçalo Oliveira, número 290 do 'ranking' ATP, retirou-se do encontro com o francês Kyrian Jacquet, 346.º colocado na hierarquia mundial, quando perdia por 2-6, 6-1 e 3-0, ao fim de uma hora e 15 minutos.

Enquanto o jogador natural do Porto cedeu a qualificação para a segunda ronda ao jovem gaulês, de 20 anos, Gastão Elias, que figura no 235.º lugar no 'ranking' mundial, foi derrotado pelo austríaco Alexander Erler (300.º ATP) em três renhidos 'sets', por 6-4, 3-6 e 7-5, ao cabo de duas horas e 24 minutos.

Graças ao triunfo ante o jogador da Lourinhã, de 30 anos, Erler vai defrontar na fase seguinte da prova o francês Geoffrey Blancaneaux, que bateu o argentino Facundo Bagnis, por 6-4 e 7-5.

Uma vez eliminados Oliveira e Elias, a representação nacional no Tampere Open fica a apenas a cargo de João Domingues, que defronta a estreia o espanhol Mario Viela Martinez.

