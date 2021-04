A 67.ª colocada da hierarquia apresentou-se irrepreensível no primeiro parcial, quebrando por três vezes o serviço da adversária (17.ª e primeira cabeça de série), mas no segundo teve de se aplicar mais, para levar a melhor no 'tie-break', depois de dois 'breaks' para cada lado.

Cirstea junta o título de Istambul ao seu primeiro erguido em 2008, quando triunfou em Tashkent, Uzbequistão, aos 18 anos.

