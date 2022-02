Em 'indoor', o russo de 25 anos 'vingou-se' da derrota com Auger-Aliassime nas meias-finais do torneio de Roterdão, no último encontro entre os dois jogadores, e bateu o canadiano pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-4), em uma hora e 57 minutos.

Este foi o nono título da carreira de Rublev, o primeiro desde março de 2021.

LG // MO

Lusa/fim