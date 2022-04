O lisboeta de 33 anos, 292.º jogador do 'ranking' ATP, caiu na última ronda da fase de qualificação do torneio catalão com uma derrota por 6-3 e 6-2, em uma hora e 29 minutos, diante do 130.º tenista mundial.

Este é apenas o quarto torneio de Pedro Sousa desde que voltou ao ténis após recuperar de uma operação ao braço esquerdo.

O tenista luso esteve largos meses afastado dos 'courts', após ter sido eliminado na primeira ronda do 'qualy' do Open dos Estados Unidos, no final de agosto, tendo regressado ao ativo no final de março.

