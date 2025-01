Nuno Borges, 36.º classificado no ranking mundial, perdeu o primeiro parcial por 7-5 face ao jovem italiano de 22 anos, que ocupa a 44.ª posição na hierarquia da ATP.

Mas o melhor tenista português da atualidade conseguiu virar o encontro ao vencer os dois parciais seguintes por 3-6 e 5-7, fechando a partida em duas horas e três minutos e avançando para a segunda eliminatória

O próximo adversário do tenista maiato de 27 anos sairá do encontro de terça-feira entre o argentino Mariano Navone (47.º), que o derrotou nos Jogos Olímpicos, e o norte-americano Reilly Opelka (293.º e ex-17.º), que na sexta-feira surpreendeu Novak Djokovic em Brisbane.

O ATP 250 de Auckland é o segundo e último torneio de preparação do número um nacional e único tenista português no top-100 mundial para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Na quinta-feira, Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio ATP250 de Hong Kong, ao perder em dois 'sets' com o espanhol Jaume Munar, que ocupava a 62.ª posição na hierarquia da ATP.

