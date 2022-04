Borges, 149.º classificado no ranking mundial, encontrou muita resistência por parte de Ovcharenko, apesar de o ucraniano estar posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, em 522.º lugar, impondo-se pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-4, ao fim de uma hora e 35 minutos.

Nos quartos de final do torneio em terra batida, o tenista português, de 25 anos, vai defrontar o italiano Luciano Darderi, número 302 do mundo, que hoje eliminou o francês Enzo Couacaud, 179.º do ranking e sexto pré-designado, por 4-6, 7-6 (7-1) e 6-2.

