Borges, 106.º da hierarquia mundial, perdeu pelos parciais de 6-4 e 6-2, cedendo logo o seu serviço no primeiro e no terceiro jogos da partida inicial, e somando quatro duplas faltas, na terra batida do Centro Desportivo LTK, norte da Boémia, face ao 269.º jogador da lista da ATP, que fez três ases.

No segundo parcial, Varona voltou a quebrar o 'saque' do luso imediatamente à entrada e no sétimo jogo, alcançando novamente um trio de ases, ao cabo de uma hora e 11 minutos de encontro.

No acesso à final, o tenista espanhol vai defrontar o vencedor do duelo entre o checo Tomas Machac, quarto pré-designado e n.º 149 do mundo, e o finlandês Otto Virtanen, atualmente na 272.ª posição do 'ranking'.

