Ao sexto luso da hierarquia mundial (262.º), bastaram uma hora e dois minutos para bater o 145.º do Mundo, com 26 anos de idade, no piso duro e rápido de Manama, apesar de ter começado o encontro a sofrer uma quebra de serviço.

O atleta maiato, dois anos mais novo que Ikel, vai defrontar quinta-feira o russo Evgeny Karlovskiy, 27 anos e 302.º da lista da ATP, na fase seguinte da prova daquele reino insular do Golfo Pérsico.

O outro representante luso no evento, o portuense de 26 anos e 288.º do 'ranking' mundial, Gonçalo Oliveira, disputa ainda os oitavos de final, também quinta-feira, diante do veterano francês Antoine Escoffier (314.º).

