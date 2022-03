"Rafael Nadal apresenta (...) uma fissura de stresse do terceiro asco costal esquerdo, que se produziu no encontro das meias-finais de Indian Wells, no sábado. O tempo estimado para o regresso à atividade desportiva é de quatro a seis semanas", revelou o médico Angel Ruiz-Cotorro.

O tenista espanhol, de 35 anos, lesionou-se na vitória sobre o compatriota Carlos Alcarraz, mas, ainda assim, disputou a final do Masters 1.000 de Indian Wells, na qual sofreu a primeira derrota em 2022, frente ao norte-americano Taylor Fritz, por 6-3 e 7-6 (7-5).

Os exames -- ressonância magnética e TAC -- realizados hoje em Barcelona revelaram a extensão da lesão de Nadal, que, apesar da derrota no torneio norte-americano em piso duro, subiu do quarto para o terceiro lugar do ranking mundial, ultrapassando o alemão Alexander Zverev.

"Não são boas notícias e não esperava isto. Estou deprimido porque, após um início de temporada tão bom, chegava a uma altura do ano importante com muito boas sensações e resultados. Sempre tive espírito de luta e superação e o que farei é ter paciência e trabalhar para a minha recuperação", disse Nadal.

