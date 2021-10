João Sousa, 182.º do ranking mundial e oitavo cabeça de série no torneio, foi batido pelo francês, 258.º do mundo, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-5), num encontro que teve a duração de uma hora e 58 minutos.

Constant Lestienne vai agora enfrentar na final o seu compatriota Hugo Grenier, 203.º do ranking ATP, que bateu na outra meia-final o alemão Oscar Otte.

