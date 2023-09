Perante a 19.ª colocada do ranking WTA, Swiatek, primeira pré-designada do torneio ATP500 nipónico, cedeu pelos parciais de 6-2, 2-6 e 6-4, num encontro que durou duas horas e 23 minutos.

No início deste mês, com a eliminação nos oitavos de final do Open dos Estados dos Unidos, a polaca perdeu a liderança da hierarquia mundial feminina para a bielorrussa Aryna Sabalenka, depois de 75 semanas instalada no topo da classificação.

