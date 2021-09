O jogador natural do Porto, número 313 do 'ranking' ATP, não foi capaz de confirmar o seu teórico favoritismo diante do adversário, que figura no 374.º lugar na mesma hierarquia, e acabou por perder em dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 6-3, em apenas 57 minutos.

Enquanto Oliveira foi derrotado, pelo quarto torneio consecutivo, na eliminatória inaugural de um torneio 'challenger', o tenista espanhol, de 26 anos, vai defrontar na segunda ronda o argentino Juan Pablo Ficovich, quinto cabeça de série, que bateu o monegasco Lucas Catarina, por 6-2 e 6-4.

