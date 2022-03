Tenista Gastão Elias apura-se para os 'oitavos' do torneio Roseto degli Abruzzi 2

O tenista português Gastão Elias qualificou-se hoje para os oitavos de final do torneio Roseto degli Abruzzi 2, ao beneficiar da desistência do espanhol Bernabe Zapata Miralles, quinto cabeça de série, na estreia no 'challenger' italiano.