Tenista Carlos Alcaraz vai falhar o Masters 1.000 de Madrid

Madrid, 24 abr 2025 (Lusa) - O tenista espanhol Carlos Alcaraz afirmou hoje que irá ficar de fora do Masters 1.000 de Madrid, devido a uma lesão sofrida na final do torneio de Barcelona, no domingo, contra o dinamarquês Holger Rune.