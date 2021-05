O conjunto vila-condense, que não vence há 11 jogos consecutivos, continua envolvido na luta pela manutenção, ocupando, atualmente, o lugar de 'play-off' pela permanência (16.º), mas o técnico mostrou confiança que o grupo vai superar esse desafio.

"É daqueles jogos em que o que está para trás não conta nada. Tudo o que temos a fazer é partir do ponto zero e pensar só na conquista da vitória. Sinto o grupo focado e com toda a gente disponível para a ajudar", partilhou o treinador do Rio Ave.

Miguel Cardoso confidenciou que todo o plantel vai seguir viagem até à Madeira para estar envolvido nesse objetivo, e, reconhecendo a situação "desconfortável" na tabela classificativa, disse ser altura de a equipa "esbracejar e lutar ao mais alto nível".

"Sabíamos que podíamos estar numa situação distinta, mas as coisas não aconteceram, pois nem sempre conseguimos competir nas melhores condições. Mas isso agora não conta e senti em todos um foco nesta tarefa e um desprendimento do que já aconteceu", afirmou.

Pela frente, o Rio Ave terá um Nacional que já tem a descida de divisão confirmada, mas Miguel Cardoso acredita que o adversário "vai jogar no limite".

"É uma equipa que teve oportunidade, durante o campeonato, de mostrar qualidade e tem um treinador por quem tenho admiração pessoal. Espero um Nacional a jogar no limite e isso também nos vai obrigar a dar tudo durante a partida", analisou o técnico.

Miguel Cardoso garantiu que não discutiu com o plantel os vários cenários em termos de resultados, mediante o que acontecer em outros campos, para que o Rio Ave assegure a manutenção, mas admitiu que "perante o que estiver em cima da mesa pode haver uma gestão durante o jogo".

"O nosso foco principal tem de ser a vitória e para isso temos de estar ao mais alto nível. Desse modo vamos conseguir fazer acontecer algo que este clube, a estrutura e os adeptos merecem", acrescentou o treinador

O Rio Ave, 16.º classificado, com 31 pontos, joga na quarta-feira no terreno do Nacional da Madeira, que ocupa o 18.º e último lugar, com 25, numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

