Com ambas as judocas de regresso aos 'tatamis', após longas paragens devido a lesões, Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, entrava com o objetivo de somar pontos na corrida a Paris2024, mas teve uma competição a 'meio gás', com duas vitórias e duas derrotas.

Catarina Costa, com menos combates efetuados, numa categoria de menor número de inscritas, precisou apenas de três adversárias, com duas vitórias e uma derrota, para garantir que tentará em Zagreb a sua terceira medalha consecutiva em Europeus, após duas pratas em Sófia2022 e Montpellier2023.

