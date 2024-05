O evento decorre a 10 de junho na loja d'"O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa" - inaugurada no ano passado no coração da Times Square, um dos mais visitados pontos turísticos dos Estados Unidos- , e terá como convidado especial o governador do estado de Nova Jérsia, Phil Murphy.

"O convite a Phil Murphy, que foi prontamente aceite, teve um propósito simbólico: o estado de Nova Jérsia reúne uma das maiores comunidades lusófona e lusodescendente em solo americano, sendo o governador, por esse motivo, um distinto representante da grande comunidade portuguesa nos Estados Unidos", explicou O Valor do Tempo, num comunicado de imprensa.

Já o Governo português far-se-á representar pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado.

Aos representantes políticos irão juntar-se ainda membros da comunidade luso-americana.

Durante o evento será apresentada uma obra de arte representativa da cultura portuguesa: uma tapeçaria com quase três metros de altura integralmente bordada à mão em ponto de Arraiolos, usando exclusivamente lã de ovelha Bordaleira da Serra da Estrela.

"Ilustrando uma varina que carrega latas de conservas que revelam a bandeira de cada um dos 50 estados norte-americanos, esta tapeçaria ficará em permanência em exposição na loja como marco da cultura lusófona, funcionando o espaço como uma embaixada emocional de Portugal a partir do dia 10 de junho numa homenagem ao país, aos portugueses e à presença portuguesa por todo o mundo", indica-se no comunicado.

"Com este ato simbólico assinalado propositadamente no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas naquele que é considerado o centro do mundo, Times Square, o Grupo reafirma a riqueza cultural do seu país com elevação, colocando em destaque um Portugal moderno que há muito saiu da sombra, moldado pela sustentabilidade e pela inovação, orgulhoso da sua História e preparado para o futuro", concluiu O Valor do Tempo.

Várias comunidades portuguesas nos Estados Unidos preparam já as celebrações do Dia de Portugal, que em Nova Iorque incluem a ponte Governador Mario M. Cuomo, a mais longa do estado, que voltará este ano a ser iluminada com as cores da bandeira nacional.

Tal como já aconteceu no ano passado, a iniciativa partiu também da associação 'New York Portuguese American Leadership Conference' (NYPALC) e está agendada para 22 de junho, com a realização ainda de um piquenique com a comunidade.

MYMM // JMC

Lusa/Fim