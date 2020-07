Oitava classificada, com 39 pontos, a turma de Moreira de Cónegos já garantiu matematicamente a permanência, mas o seu técnico realçou que os seus jogadores vão lutar pelos triunfos nos quatro jogos do campeonato que restam, a começar pelo duelo com a equipa 'azul', que não vence há cinco jogos e luta ainda pela manutenção, ao ocupar a 14.ª posição da tabela, com 31 pontos.

"É mais um jogo em que temos oportunidade de crescer e de demonstrar qualidade. Vamos lutar pela vitória, como fazemos em todos os jogos, sabendo que vamos encontrar um adversário extremamente motivado e difícil, que precisa de pontos para atingir o objetivo", realçou o técnico, na conferência de antevisão ao desafio agendado para as 19:15.

O 'timoneiro' do conjunto minhoto reconheceu que é importante saber como o Belenenses SAD, uma "equipa com qualidade", se vai "posicionar" em campo, mas lembrou que é "mais importante" os seus pupilos serem "iguais a si próprios".

Depois de Halliche ter visto o cartão vermelho e de Steven Vitória ter visto o quinto amarelo na receção ao Sporting (0-0), na segunda-feira, o Moreirense só dispõe de um defesa central para o jogo de sábado, mas Ricardo Soares disse encarar a situação como um "desafio" à sua competência, que pretende "resolver com eficácia".

"Isto coloca-nos à prova e faz de nós mais competentes ou menos competentes. Se não houvesse estas adversidades, não iríamos acrescentar mais valor a nós próprios", observou.

O treinador rejeitou ainda que a escassez de opções para o eixo da defesa possa ser decisivo para "o sucesso ou o insucesso" do Moreirense, tendo preferido realçar o desejo da sua equipa ser "protagonista" como fator que pode fazer a diferença perante uma "equipa agressiva", com um "compromisso enorme", "à imagem" do seu treinador, Petit.

Com o principal objetivo da época concretizado, o Moreirense quer, nos jogos que restam, "potenciar jogadores", "mostrar profissionalismo" e segurar o oitavo lugar da tabela, face à distância de sete pontos para a equipa logo acima na tabela, o Vitória de Guimarães.

"Seria uma boa classificação para o Moreirense o oitavo lugar. As equipas mais competentes nesta 'reta final' vão conseguir mais pontos. Estamos numa excelente classificação. É difícil chegar mais acima, pela qualidade dos adversários e pela distância pontual. Atrás, temos equipas de valia muito idêntica à nossa e queremos ser competentes", assumiu.

O Moreirense, oitavo classificado da I Liga, com 39 pontos, visita o Belenenses SAD, 14.º, com 31, em partida da 31.ª jornada, às 19:15 de sábado, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

