O antigo campeão mundial de 2019 terminou o dia de sexta-feira na frente do pelotão e com 400 especiais ganhas no Mundial. Já Ogier, segundo, vai para a estrada empenhado em chegar a umas inéditas sete vitórias na prova portuguesa, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em terceiro, a 27,1.

Já sem os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) em prova, pois a classificação final foi tirada após a etapa de sexta-feira, o pelotão da corrida lusa tem pela frente sete especiais, em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante e Lousada.

Ao todo, são 122,92 quilómetros cronometrados, em que os primeiros pilotos saem para a estrada em ordem inversa à da classificação atual.

O Rali de Portugal é a quinta das 14 rondas que compõem o Mundial de Ralis de 2025 e termina domingo.

