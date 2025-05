Tänak, que liderou a prova até à segunda passagem por Amarante, no final do dia de sábado, entrou nesta último dia do rali português na terceira posição, mas consumou a ultrapassagem ao finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) na segunda passagem por Felgueiras.

O antigo campeão mundial (2019) venceu quatro das cinco especiais disputadas esta manhã de domingo, ocupando a segunda posição da classificação, a 13,6 segundos do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), com Kalle Rovanperä a baixar ao terceiro, a 1,5 de Tänak e a 15,1 de Ogier.

"Não consegui acertar com as afinações do carro. Não consigo ser mais rápido do que isto. Não tenho tração", lamentou Rovanperä, que este ano regressou ao Mundial a tempo inteiro, depois de um ano sabático que se seguiu à conquista dos campeonatos de 2022 e 2023.

A 58.ª edição do Rali de Portugal decide-se a partir das 13:15, com a disputa da especial final, a power stage de Fafe, com 11,18 quilómetros de extensão, que incluem o famoso salto da pedra sentada.

Em jogo está, ainda, a distribuição de 15 pontos pelos cinco mais rápidos desse troço final (cinco para o primeiro), bem como 15 pelos cinco mais rápidos da etapa deste domingo (cinco para o primeiro), o chamado 'super Sunday'.

