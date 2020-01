Taça das Nações Africanas volta a disputar-se entre janeiro e fevereiro em 2021

A Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol de 2021 regressa ao inverno, ao invés de se disputar no verão, período durante o qual decorreu a última edição, entre 21 de junho e 19 de julho de 2019, no Egito.

Lusa

