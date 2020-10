"É um ano em que queremos vencer tudo, o campeonato, as duas Taças e esperamos levar até ao fim a caminhada na Liga Europa", disse o médio que foi titular na equipa de Jorge Jesus, na quinta-feira, no triunfo por 4-2 no terreno do Lech Poznan.

Em declarações aos canais de comunicação das 'águias', Taarabt, de 31 anos, reforçou o "orgulho" que sente por vestir a camisola 'encarnada' e confessou o "enorme prazer" por renovar o contrato com um "grande clube".

"Este é um clube maravilhoso, com adeptos fantásticos. É um enorme prazer representar este clube, é um sonho jogar aqui, onde encontrei pessoas muito boas. Todos são maravilhosos. Estou muito feliz por ficar mais três anos. Aqui somos todos como uma família", concluiu o marroquino.

A renovação de Taarabt até 2023, altura em que terá 34 anos, foi revelada hoje através do sítio oficial do Benfica.

O médio marroquino (21 internacionalizações e quatro golos) chegou à Luz na temporada de 2015/16 e, depois de dois empréstimos consecutivos aos italianos do Génova, voltou a ganhar protagonismo no plantel benfiquista, renovando contrato em agosto de 2019 até 2022, tendo o mesmo sido agora prolongado por um ano.

