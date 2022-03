Svitolina doa prémios obtidos em Monterrey ao exército ucraniano

A tenista ucraniana Elina Svitolina vai doar os prémios monetários que conquistar no torneio de Monterrey ao exército do seu país, anunciou na terça-feira a 15.ª classificada do 'ranking' mundial, após vencer a russa Anastasia Potapova.