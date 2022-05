O campeão nacional somou 10,13 pontos (6,83 e 3,3) no segundo 'heat' da segunda ronda, assegurando a continuidade na prova do 'Challenger Series', de qualificação para o circuito mundial, atrás do norte-americano Conner Coffin (12,2), mas à frente de Waida (9,4) e de Pupo (8,84).

Na terceira ronda, Vasco Ribeiro vai disputar a primeira bateria, frente ao havaiano Ian Gentil e ao brasileiro Jadson André, procurando uma das duas vagas por 'heat' para os oitavos de final.

Com apenas quatro baterias da segunda ronda da prova feminina disputadas, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira ainda aguardam por voltar à competição, nos sexto e oitavo 'heats', respetivamente.

Na primeira das oito etapas do 'Challenger Series', Frederico Morais, Mafalda Lopes e Francisca Veselko foram eliminados na primeira ronda, concluindo a competição nos 73.º e 33.ºs lugares, respetivamente.

O Gold Coast Pro é a primeira prova do 'Challenger Series', que atribui 12 vagas masculinas e seis femininas para o circuito principal de 2023.

