Kika Veselko venceu o oitavo 'heat' da segunda ronda, ao somar 13,23 pontos (5,4 e 7,83), impondo-se à brasileira Luana Silva (11,77), à costa-riquenha Leilani McGonagle (10) e à japonesa Anon Matsuoka (9,84).

Nos 'oitavos, a portuguesa vai enfrentar a norte-americana Bella Kenworthy, também na oitava bateria.

As outras surfistas lusas em competição foram hoje eliminadas, no sexto 'heat' da segunda ronda, pela australiana Bronte Macaulay (12) e pela francesa Tessa Thyssen (11,77). Teresa Bonvalot acabou o Balito Pro entre as 17.ºs classificadas, ao somar 9,54 pontos na bateria, e Mafalda Lopes entre as 25.ªs, ao totalizar 7,07.

Já sem portugueses no quadro masculino, o período de espera do Balito Pro, da terceira etapa do Challenger Series, prolonga-se até segunda-feira.

A sexta e penúltima etapa deste circuito vai ser disputada em Ribeira D'Ilhas, na Ericeira, entre 29 de setembro e 06 de outubro.

JP // JP

Lusa/Fim