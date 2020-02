Sueco Armand Duplantis bate recorde do mundo de salto com vara aos 20 anos

O sueco Armand Duplantis, de 20 anos, bateu hoje o recorde do mundo de salto com vara, num 'meeting' na cidade polaca de Torun, com um salto de 6,17 metros.

