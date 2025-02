"Acho que o que podemos esperar é um jogo competitivo, elas são campeãs europeias e das melhores do mundo. Vai ser uma grande luta, mas acho que estamos preparados para a tarefa. Estou a tentar concentrar-me em mim própria e em como posso ajudar a equipa e também desfrutar e divertir-me", assinalou a avançada, que representa as mexicanas do Pumas, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Stephanie, de 30 anos, recordou a sua estreia como internacional AA por Portugal, que ocorreu em julho, frente a Malta, numa partida na qual apontou um dos golos do triunfo português (3-1) e que a fez sentir-se "entusiasmada".

"Provavelmente foi o melhor jogo da minha vida, foi incrível, foi uma experiência incrível representar Portugal. Quando marquei, basicamente 'apaguei-me', nem me lembro, estava mesmo entusiasmada; apenas me lembro de celebrar com a equipa, o que foi sensacional. Só me lembro de celebrar com a equipa, estava animada e um bocadinho ansiosa ", recordou a atacante, que espera, tal como nessa partida, marcar e contribuir para o êxito português.

Além da Inglaterra, Portugal defrontará a Bélgica, principal adversária na luta pela manutenção no escalão principal, cinco dias depois, no dia 26, em Heverlee. O Grupo A3 integra também a Espanha, atual campeã mundial e vencedora da Liga das Nações no ano passado.

O desafio com as espanholas está agendado para 04 de abril, em Paços de Ferreira.

