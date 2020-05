Desde a vitória sobre o Desportivo das Aves (2-0), em 08 de março, que os 'leões' não pisavam o relvado do estádio, devido à suspensão dos trabalhos provocada pela pandemia de covid-19.

Hoje, Rúben Amorim voltou a contar com Anthony Walker, dos sub-23, para suprir a falta de Renan entre os postes, no último dia de trabalhos antes de duas folgas, com o regresso ao trabalho marcado para terça-feira, às 10:00, na Academia, em Alcochete

Com 24 jornadas disputadas na I Liga, o Sporting é quarto classificado, com 42 pontos, a quatro do Sporting de Braga, terceiro, e já distante do líder FC Porto (60) e do segundo, o campeão Benfica (59).

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.

SIF // JP

Lusa/Fim