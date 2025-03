Em relação a Quenda, o Sporting detalhou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que vai receber uma verba de aproximadamente 51 ME fixos, mais objetivos, com o extremo a permanecer no clube na próxima época.

"A contrapartida financeira da transferência corresponde a 52.136.541,32, que compreende uma parcela fixa de 50.777.700,00 e uma parcela variável que poderá ascender a 1.358.841,32 em função da verificação de determinados objetivos relacionados com o desempenho desportivo do jogador no decorrer da época desportiva 2025/26, sendo que o jogador continuará a prestar a sua atividade junto da Sporting SAD até ao final da época desportiva 2025/26", refere o comunicado.

Geovany Quenda, de 17 anos, foi aposta de Ruben Amorim, antigo técnico do clube, agora no Manchester United, no início desta época e começou logo a titular no primeiro jogo oficial da temporada, na derrota frente ao FC Porto na Supertaça (4-3), tendo marcado um golo.

O jovem extremo, que já foi chamado à seleção principal portuguesa mas ainda não se estreou, continuou a ser aposta dos outros técnicos que passaram pelo banco da equipa 'leonina', primeiro João Pereira e agora Rui Borges.

Quenda, que em abril cumpre 18 anos, soma já 44 jogos na época nas diferentes competições ao serviço do atual campeão nacional, ou seja, participou em todos os jogos oficiais, com dois golos marcados e seis assistências.

Já em relação a Dário Essugo, os 'leões' vão receber cerca de 22 ME, com o médio a seguir para a equipa inglesa no final da temporada, depois de terminado o empréstimo aos espanhóis do Las Palmas.

"A contrapartida financeira da transferência, que se concretizará no termo na presente época desportiva, corresponde a um montante fixo de 22.272.275,00, sendo que o jogador continuará a prestar a sua atividade junto da Unión Desportiva Las Palmas até ao final da presente época desportiva de 2024/25, ficando a partir da época 2025/26 ao serviço do Chelsea", refere o documento enviado à CMVM.

O médio, de 20 anos, chegou ao Sporting ainda nos sub-10 e fez a estreia pela equipa principal dos 'leões' em 2020/21, com apenas 16 anos, conquistando dois títulos nacionais pelo clube lisboeta, um dos quais na última temporada, em que foi emprestado na segunda metade ao Desportivo de Chaves.

Esta temporada, o internacional sub-21 português ainda fez dois jogos pelos 'leões', antes de se transferir, por empréstimo, para o Las Palmas, ao serviço do qual fez 17 jogos na Liga espanhola, marcando um golo.

