A receção está marcada para hoje, pelas 18:00, com o plantel 'verde e branco', assim como a estrutura liderada pelo presidente Frederico Varandas, a ser recebido na autarquia da capital pelo edil, Carlos Moedas.

Depois da receção formal no interior da câmara, os jogadores, equipa técnica e direção, devem, como habitual, deslocar-se à varanda para partilharem o momento com os adeptos leoninos, esperados na Praça do Município.

Os 'leões', que ainda se vão bater com as 'águias' no domingo pela Taça de Portugal, somaram o terceiro campeonato nos últimos cinco anos, voltando a ser recebidos pela autarquia para 'exibir' o troféu de campeão nacional, em particular o que demonstra uma revalidação do título que não logravam há 71 anos.

O Sporting sagrou-se bicampeão no sábado, ao bater em casa o Vitória de Guimarães (2-0), na 34.ª e última jornada da I Liga, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os 'leões', que só dependiam de si para garantir o título, marcaram por Pedro Gonçalves, aos 55 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres a ampliar o resultado aos 82, fazendo o 39.º golo da prova, da qual foi o melhor marcador.

A equipa de Rui Borges fechou a 91.ª edição do campeonato no primeiro lugar, com 82 pontos, e selou o terceiro título em cinco anos, seguindo-se, no domingo, a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica.

SIF // AJO

Lusa/fim