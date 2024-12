Com a mudança de treinador - a saída de Ruben Amorim ainda em novembro para o Manchester United, e a entrada de João Pereira, ex-técnico da equipa B -, os 'leões' entraram numa espiral de maus resultados, como se estivessem reféns do anterior treinador.

No jogo de hoje, diante de um oponente com quem o Sporting não perde em casa desde 1993, apenas no prolongamento de uma Taça de Portugal, e perante o qual soma 16 triunfos consecutivos, a teoria pode ajudar à retoma exibicional do campeão em título.

O Boavista é 14.º classificado, apenas dois pontos acima da linha de descida de divisão, enquanto o Sporting lidera a I Liga, com 33 pontos, mais dois do que o Benfica, embora as 'águias' tenham um jogo em atraso, devido a nevoeiro na visita ao Nacional.

O jogo entre 'leões' e 'axadrezados' está marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Antes, realiza-se o Nacional-Moreirense (18:00) e o Farense-Gil Vicente (15:30), que abre uma ronda que ainda terá o AVS-Benfica, no domingo, ou o FC Porto-Estrela da Amadora, na segunda-feira.

Programa da 14.ª jornada:

- Sábado, 14 dez:

Farense - Gil Vicente, 15:30

Nacional - Moreirense, 18:00

Sporting - Boavista, 20:30

- Domingo, 15 dez:

Arouca - Santa Clara, 15:30

AVS - Benfica, 18:00

Estoril Praia - Casa Pia, 20:30

- Segunda-feira, 16 dez:

Sporting de Braga - Famalicão, 18:45

FC Porto - Estrela da Amadora, 20:15

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20:45

RPM // MO

Lusa/Fim