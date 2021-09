Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, reconhece alguma semelhança com a equipa de Amesterdão, embora admita que o adversário, fruto do registo histórico, tem mais experiência.

"São dois clubes com a mesma filosofia. O Ajax é conhecido por apostar em jovens jogadores, tal como o Sporting. O Ajax esteve há pouco tempo na meia-final da Liga dos Campeões e ainda tem jogadores que estiveram nesse jogo. Estamos em momentos diferentes, são equipas parecidas na juventude. O Ajax é muito mais experiente, mas nós não damos nada por perdido e somos uma equipa que olha para todos os jogos para vencer, independentemente da competição", afirmou.

Embora o Ajax não possa contar com o experiente médio Davy Klaasen, Rúben Amorim destaque que o adversário não irá mudar a forma de jogar devido a esta baixa.

"O treinador do Ajax conhece muito bem a filosofia do clube. O Ajax gosta de ter bola e nós vamos tentar contrariar por aí. Não mudam a forma de jogar por nada. Pode haver pequenas nuances, mas a ideia de jogo não vai mudar pela ausência de Klaasen", frisou.

Frente aos holandeses, o Sporting poderá contar com os regressos de Gonçalo Inácio e Tiago Tomás, mas continuará sem Coates, castigado, e Pedro Gonçalves, lesionado.

"O Gonçalo Inácio e o Tiago Tomás estão disponíveis e são opção. O Coates é um dos jogadores mais experientes do plantel. Ele vai estar junto da equipa. Tem um impacto grande a ausência dele. No próximo jogo, deverá estar apto. Pedro Gonçalves foi o melhor marcador na época passada e melhor jogador jovem da I Liga. As ausências deles têm impacto, mas assim que o árbitro apitar haverá um jogador no lugar, embora com características diferente", disse.

O médio João Palhinha, por sua vez, considera que a experiência europeia do Ajax poderá ter peso e influência no jogo, mas garante que a equipa está motivada para a estreia na Liga dos Campeões.

"Analisámos o Ajax, como analisamos todas as equipas que defrontamos. O Ajax está habituado a jogar nestes palcos. Para nós, é algo de novo. Muito dos nossos jogadores nunca tiveram a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões, mas estamos muito motivados para o jogo de amanhã [quarta-feira]. Estamos ansiosos para que o jogo comece, para ouvir o hino da 'champions', que é um momento único", realçou.

Questionado sobre os restantes adversários do Grupo C, Palhinha considerou não haver favoritos e por isso não pode escolher o jogo que poderá ser determinante.

"Todos os jogos vão ser chave. Temos um grupo complicado. Não há favoritos. Calhou-nos um grupo com equipas excelentes, que estão habituadas a jogar nestas competições. O Ajax é uma equipa com muita juventude, e tem também muita experiência. Há muitas semelhanças com o Sporting, nomeadamente na aposta na qualidade da formação. Vai ser um jogo muito difícil, tal como será com o Borussia Dortmund e com o Besiktas", rematou.

Em relação ao reforço Sarabia, Rúben Amorim não abordou a sua eventual titularidade. Para já, a única certeza é que o Sporting quer entrar com o pé direito na 'Champions', até porque, como destacou o treinador, este será o momento certo para tirar ilações sobre a equipa.

"Vamos lutar em todos os jogos. Não vale a pena estar a fazer contas. Queremos ver se conseguimos competir com os melhores. Como treinador, quero ver em que ponto está a equipa", revelou.

O Sporting recebe na quarta-feira os holandeses do Ajax, em jogo da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo espanhol Sánchez Martinez e tem início marcado para as 20:00 horas.

