Os 'dragões' venceram na sexta-feira no terreno do Santa Clara (2-0) e contam seis pontos, uma soma que apenas os 'leões' podem alcançar hoje.

O Sporting, sem o capitão Morten Hjulmand, por lesão, tenta o segundo triunfo, depois da vitória caseira frente ao Rio Ave (3-1), no tradicionalmente difícil campo do Nacional, que, na primeira ronda, não foi além de um empate na visita ao AVS (1-1).

O jogo na Madeira vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora, e está marcado para as 18:00 e vai anteceder a receção do Benfica ao Casa Pia, às 20:30.

Os 'encarnados' procuram somar os primeiros pontos na competição, após o desaire em Famalicão (2-0), frente aos casapianos, que também perderam na estreia na edição 2024/25 da I Liga, na receção ao Boavista (1-0), no primeiro contacto da formação comandada por Roger Schmidt com os seus adeptos, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

O outro jogo do dia está marcado para as 15:30 e vai opor o Rio Ave ao Farense, que perdeu no Algarve frente ao Moreirense (2-1), na primeira ronda.

Para domingo estão marcados jogos de três das equipas com vitórias, casos de Moreirense, Vitória de Guimarães e Boavista, enquanto o Famalicão entra em campo na segunda-feira.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 16 ago:

Santa Clara - FC Porto, 0-2

Gil Vicente -- AVS, 4-2.

- Sábado, 17 ago:

Rio Ave -- Farense, 15:30

Nacional -- Sporting, 18:00

Benfica - Casa Pia, 20:30

- Domingo, 18 ago:

Moreirense -- Arouca, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Boavista - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 19 ago:

Estrela da Amadora -- Famalicão, 20:15

JP // JP

Lusa/Fim