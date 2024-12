Os 'leões' até se adiantaram logo aos três minutos, por Geny Catamo, mas Eduardo Quaresma, aos 24, na própria baliza, e Casper Nielsen, aos 84, operaram a reviravolta dos belgas, que, assim, impuseram aos 'verdes e brancos' mais um desaire, o quarto consecutivo em todas as provas, algo que não sucedia desde outubro de 2012.

Após ter sido goleado na ronda anterior, com o Arsenal (5-1), o Sporting segue na 12.ª posição da fase de liga, com 10 pontos, ainda em zona de play-off, enquanto o Club Brugge é 14.º, em igualdade com o conjunto 'leonino'.

MO // MO

Lusa/Fim