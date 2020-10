De acordo com informação divulgada pelo clube, apenas o guarda-redes Adán, titular no encontro de sábado, da quinta jornada da I liga, treinou no relvado com o restante plantel.

Quaresma e Tabata, que falharam o encontro no Açores devido a lesões, fizeram, segundo o clube, "apenas tratamento e ginásio".

O Sporting, que prepara o jogo com o Gil Vicente, referente à primeira jornada, agendado para quarta-feira, às 21:45, volta a treinar segunda-feira, às 10:00, na academia do clube.

O jogo entre os 'leões' e o Gil Vicente foi adiado em setembro devido aos testes positivos para o novo coronavírus nas duas equipas.

