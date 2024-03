No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Makouta ainda deu vantagem aos boavisteiros, aos três minutos, mas Gyökeres fez três golos (45, 68 e 79), o último de grande penalidade, Paulinho (54 e 90+5) bisou e Nuno Santos (88) marcou o outro tento do triunfo dos 'leões'.

O Sporting, com um jogo em atraso, mantém-se no primeiro lugar, com 65 pontos, mais um do que o Benfica e sete do que o FC Porto, enquanto o Boavista é 10.º posicionado, com 28.

NFO // NFO

Lusa/Fim