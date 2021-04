Em Moreira de Cónegos, os 'leões' marcaram o primeiro golo da partida aos 21 minutos, pelo avançado Paulinho, que se estreou a marcar ao serviço do Sporting, mas o Moreirense chegou ao empate aos 90 minutos, com um golo do brasileiro Walterson.

Com este empate, o Sporting, que continua sem perder na prova, lidera a I Liga com 65 pontos, mais oito que o FC Porto e 11 do que o Benfica, enquanto o Moreirense está em oitavo, com 31 pontos.

