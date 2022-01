O Leça, do Campeonato de Portugal, repete, 22 anos depois, o feito alcançado pelos Dragões Sandinenses, como equipa do quarto escalão a chegar aos quartos de final, e recebe o Sporting em casa emprestada, em Paços de Ferreira, a partir das 20:45.

Os 'leões' chegam à Mata Real depois de terem sofrido a primeira derrota na I Liga, em visita ao Santa Clara (3-2), e perdido a liderança, num embate em que não contaram com o treinador Rúben Amorim, devido a um teste positivo ao coronavírus, que também hoje não deverá estar no banco.

Para chegar a esta fase, o Sporting derrotou Belenenses (4-0, fora), Varzim (2-1, em casa) e Casa Pia (2-1, fora), enquanto o Leça entrou logo na primeira eliminatória e afastou Lusitânia Lourosa (1-0, em casa), Sporting de Pombal (4-0, fora), Arouca (1-1 e 2-1 grandes penalidades, em casa), Gil Vicente (1-0, em casa) e Paredes (1-1 e 6-5 grandes penalidades, em casa).

Em outros jogos dos quartos de final da Taça de Portugal, o FC Porto visita na quarta-feira o Vizela (20:45), depois de as duas equipas terem eliminado, respetivamente, na ronda anterior, o Benfica e o Sporting de Braga, finalistas na última época.

O vencedor do jogo entre Leça e Sporting cruzará nas meias-finais com a equipa apurada do embate entre Vizela e FC Porto.

Também na quarta-feira, o Rio Ave recebe o Tondela, num confronto cujo vencedor discutirá as meias-finais com a equipa que se apurar no jogo entre Portimonense e Mafra, no Algarve, que, na quinta-feira, fecha os quartos de final da competição.

Programa dos quartos de final:

- Terça-feira, 11 jan:

Leça (CP) - Sporting (I), 20:45.

- Quarta-feira, 12 jan:

Rio Ave (II) - Tondela (I), 18.45.

Vizela (I) - FC Porto (I), 20:45.

- Quinta-feira, 13 jan:

Portimonense (I) - Mafra (II), 20:45.

