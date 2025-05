Sporting e Benfica empatam e adiam decisão do título para a última jornada

Lisboa, 10 mai 2025 (Lusa) -- Sporting e Benfica adiaram para a última jornada a decisão do título de campeão português de futebol, ao empatarem hoje 1-1, no dérbi da 33.ª ronda da I Liga de futebol, no Estádio da Luz.