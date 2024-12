Para os 'leões' este é o nono título feminino, recuperando o domínio após as 'águias' terem feito o 'bis' em 2023, e para os 'encarnados' é o terceiro campeonato masculino seguido, o oitavo ao todo.

Nessa tabela, os lisboetas chegaram aos 285 pontos e superaram o FC Porto, com 220, e o Sporting de Braga, com 218. Em femininos, o Benfica foi segundo e os 'dragões' terceiros.

Entre os destaques individuais, nota para três provas conquistadas pelo campeão do mundo Diogo Ribeiro, nos 50 metros livres e nos 50 e 100 mariposa, além de integrar três estafetas, além da campeã europeia Camila Rebelo (Louzan/Efapel), campeã nos 50, 100 e 200 metros costas, fora duas estafetas, acabando ambos com as melhores marcas do campeonato.

Se o treinador das 'leoas' notou uma "vitória de muita vontade", com bom trabalho e "um campeonato muito acima das expectativas iniciais", realizado por nadadoras "muito dedicadas, todas estudantes" mas comprometidas, o técnico do Benfica, José Machado, elogiou o "campeonato muito disputado" em que conseguiram "um número muito significativo de vitórias" e em que o pior resultado da equipa foi um quarto lugar, em declarações à Federação Portuguesa de Natação.

