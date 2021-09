Sporting de Braga vence Midtjylland por 3-1 e conquista primeira vitória na Liga Europa

O Sporting de Braga venceu hoje na receção aos dinamarqueses do Midtjylland, por 3-1, e somou a primeira vitória no Grupo F da Liga Europa de futebol, no jogo da segunda jornada, subindo a segundo do agrupamento.