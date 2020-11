O defesa brasileiro Bruno Viana marcou, aos 74 minutos, o único golo da partida, num lance inicialmente invalidado por fora de jogo, uma decisão revertida pelo videoárbitro.

Com a quarta vitória consecutiva na I Liga, o Braga subiu ao terceiro lugar, com 12 pontos, a quatro do líder Sporting, a três do Benfica, que tem menos um jogo, e com mais dois do que FC Porto, Santa Clara e Vitória de Guimarães.

O Famalicão, que vinha de três empates consecutivos, segue na 12.ª posição, com seis pontos.

