Com o quarto lugar em disputa, os bracarenses marcaram duas vezes por Ricardo Horta, aos 34 e 39, depois de o mesmo jogador já ter desperdiçado um penálti, num encontro em que a equipa da casa terminou reduzida a 10 jogadores, devido a expulsão de Lucas Mineiro (65).

Com este triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, o Sporting de Braga está em quarto, com 25 pontos, a seis do Benfica, que é terceiro, enquanto o Estoril Praia, que não perdia na I Liga há seis jogos, é quinto, com 21.

AJO // AJO

Lusa/fim