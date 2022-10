Iuri Medeiros marcou, aos 67 minutos, o golo do triunfo dos bracarenses, que passaram a somar 25 pontos, mais dois do que o FC Porto e menos seis do que o líder Benfica.

O Gil Vicente, que sofreu a quarta derrota consecutiva na I Liga, tem nove pontos, quatro acima da zona de despromoção.

NFO // NFO

Lusa/Fim