"A SC BRAGA -- FUTEBOL, S.A.D., confirma a transferência do treinador principal Artur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim para o S.A.F. BOTAFOGO mediante a contrapartida garantida de dois milhões de euros", refere o clube na sua página oficial.

No mesmo comunicado, os bracarenses especificam que a SAD não terá na transferência encargos com serviços de intermediação e que o novo treinador e a respetiva equipa técnica "serão anunciados oportunamente".

Artur Jorge, de 52 anos, chega ao Botafogo, naquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro, a poucos dias do início do Brasileirão, com a primeira jornada em 13 de abril em casa do Cruzeiro, e no arranque, e na estreia, hoje, na fase de grupos da Taça Libertadores, depois de passar as pré-eliminatórias.

RPM // AJO

Lusa/Fim