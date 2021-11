A constituição da nova equipa técnica será anunciada nos próximos dias, revelou o Sporting de Braga, em comunicado publicado no sítio oficial na internet.

O até agora treinador adjunto, Luís Silva, assumirá, de forma interina, o comando da equipa principal nos próximos dois jogos (Sporting, na quarta-feira, em Lisboa, e Nun'Álvares, no sábado, em Braga).

O Sporting de Braga fez uma forte aposta este ano na equipa de futsal, mas os resultados não estão a corresponder.

Em seis jogos na I Liga de futsal, os bracarenses somaram quatro derrotas, a última das quais no sábado, em casa, com o Candoso (3-1), e apenas duas vitórias, ocupando a 10.ª posição, num campeonato com 14 equipas.

O Sporting de Braga agradeceu "o empenho e a dedicação" de Bruno Guimarães, "endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal".

