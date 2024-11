Em Braga, a equipa da casa resolveu o jogo logo nos primeiros minutos, com golos apontados por Bruma, aos dois minutos, e por Roger Fernandes, aos oito, com Vítor Carvalho, aos 90+5, a fixar o resultado final, assegurando o regresso às vitórias, depois de duas derrotas e um empate na prova.

Com este triunfo, o Sporting de Braga sobe ao 18.º lugar, com sete pontos, e entra em zona de play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, enquanto o Hoffenheim está em 25.º, com cinco. O FC Porto, outra equipa lusa em prova e que hoje empatou 2-2 na visita ao Anderlecht, está em 23.º, com cinco, também em zona de play-off.

