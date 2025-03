No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, o Sporting sentiu mais dificuldades no terceiro set, que venceu por 29-27, depois de se ter imposto nos dois primeiros por 25-13 e 25-21.

Com este triunfo, o Sporting somou o seu quarto troféu na prova, juntando-se a CA Trofa e Ribeirense, no quarto lugar do palmarés de títulos, liderado pelo Leixões, que soma 10, seguido do Castelo da Maia (oito) e Boavista (sete).

O Vitória de Guimarães, que disputou a segunda final da sua história, continua a não figurar no palmarés de vencedores da competição, que se disputou pela primeira vez em 1972/73, época em que foi ganha pelo Benfica, que soma três tótulos

O Sporting, que já tinha vencido o troféu em 2022/23, 1984/85 e 1985/86, bateu na sexta-feira o Vilacondense na meia-final, por 3-0, enquanto o Vitória de Guimarães garantiu lugar na final depois de se impôr ao Clube K, por 3-1.

AO // AO

Lusa/Fim