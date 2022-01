Em desvantagem ao intervalo (33-38), a formação comandada por Luís Magalhães, que tinha perdido a final de 2020/21 para o FC Porto, somou o terceiro triunfo em janeiro face aos 'encarnados', que já tinha batido na Liga (74-63) e na FIBA Europe Cup (72-64).

No historial da prova, o Sporting é o quarto clube a vencer, num 'ranking' liderado pelo Benfica, com seis troféus, o último em 2017/18, contra quatro do FC Porto e dois da Oliveirense.

